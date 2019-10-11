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12:14

СПЧ считает недоказанной вину осужденного по "дадинской" статье Константина Котова

фото ЗакС политика СПЧ считает недоказанной вину осужденного по "дадинской" статье Константина Котова

Комиссия Совета при президенте по правам человека по научно-правовой экспертизе считает, что Тверской суд Москвы не проделал необходимой работы, чтобы доказать вину фигуранта «московского дела» Константина Котова, и проигнорировал требования к содержанию и структуре приговора, пишут «Ведомости».

Конституционный суд до этого указывал, что к лишению свободы по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митингов) можно приговаривать только если из-за действий подсудимого акция утратила мирный характер или привела к причинению существенного вреда здоровью или имуществу граждан и организаций. В приговоре Котову при этом не объясняется, какими действиями он создал угрозу, и какими словами призывал к противоправным действиям, отметили в СПЧ.

Скандирование перечисленных в рапорте полиции лозунгов не могло повлиять на оценку действий Котова как криминальных, суд должен был оценивать общественную опасность деяния, и это не могло зависеть от отношения активиста к политике органов публичной власти, подчеркнули члены совета. Также члены совета указали на то, что суд практически проигнорировал показания свидетелей защиты, при этом тщательно изучив свидетельства обвинения.

Глава СПЧ Михаил Федотов направил заключение адвокату Котова Марии Эйсмонт. Она намерена добиться приобщения документа к материалам дела. Апелляция на приговор Котову будет рассмотрена в Мосгорсуде 14 октября.

5 сентября Котова приговорили 4 годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения митинга («дадинская» ст. 212.1 УК РФ). Суд также постановил, что следует уничтожить принадлежащие мужчине вещи - книгу авторства Михаила Ходорковского и браслет с надписью «Слава героям! Богдан Небылица».

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