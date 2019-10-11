В петербургском суде Навального обвинили в возбуждении социальной розни к единороссам

Смольнинский районный суд Петербурга 11 октября продолжил рассмотрение иска дочери главы муниципальной администрации МО "Смольнинское" Анастасии Колб об отмене результатов выборов в местный совет из-за "Умного голосования".

По просьбе Колб суд приобщил к материалам дела дополнение к ее исковому заявлению, в котором говорится, что политик Алексей Навальный в своей агитации возбуждал социальную рознь к представителям партии "Единая Россия". Истец уточнила, что Навальный в видеороликах и статьях рассказывал о коррупционных преступлениях, совершенных единороссами, и тем самым разжигал к ним ненависть.

По словам Колб, негатив был направлен не только на кандидатов от партии власти, но и на всех, кто участвовал в выборах, но не попал в список "Умного голосования". В качестве доказательств она попросила привлечь к материалам дела две статьи Навального, посвященные выборам в регионах России.

Напомним, бывшая помощница депутата Виталия Милонова Колб в качестве самовыдвиженца участвовала в выборах в местный совет МО "Смольнинское" по 239 округу. Она заняла 26 место, а в совет по ее округу прошли пять оппозиционеров, которых поддерживал проект "Умное голосование" Навального. Колб оспаривает результаты выборов в суде, заявляя, что агитация на сайте "Умного голосования" не оплачивалась из избирательных счетов кандидатов и велась в "день тишины", а также в день голосования. Избранные депутаты, выступающие по делу заинтересованными лицами, ранее заявляли, что не просили Навального за себя агитировать.

Ожидается, что в суде выступят избиратели из МО "Смольнинское", которые ответят на вопрос, оказало ли "Умное голосование" на них давление. О готовности вызвать свидетелей-избирателей заявили как истец, так и депутат Констанин Хрщонович.

Сергей Еремеев

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