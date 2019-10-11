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14:15

Умер космонавт Алексей Леонов

фото ЗакС политика Умер космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался космонавт Алексей Леонов, передает ТАСС со ссылкой на его помощницу.

По ее словам, Леонов умер в Москве. Его похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах. 

Информацию о смерти Леонова подтвердили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, передает РИА «Новости». Жена космонавта отказалась пока комментировать информацию.

Алексей Леонов – летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Стал первым человеком, который вышел в открытый космос, случилось это в 1965 году. В 1975 году он участвовал в полете по программе «Союз – Аполлон» и в первой стыковке космических кораблей СССР и США. В последние годы жизни Леонов тяжело болел.

 

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