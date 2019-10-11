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15:35

Адвокат Голунова добивается личной встречи с Бастрыкиным

фото ЗакС политика Адвокат Голунова добивается личной встречи с Бастрыкиным

Адвокат корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Сергей Бадамшин попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина о личной встрече из-за отсутствия уголовного дела в отношении задерживавших журналиста полицейских, передает «МБХ медиа».

По словам Бадамшина, отсутствие уголовного дела создает «реальную угрозу жизни Голунова». Адвокат рассчитывает на то, что на встрече с Бастрыкиным или его заместителем будет обращено внимание на «вопиющую волокиту», длящуюся уже четыре месяца, из-за которой дело до сих пор не заведено.

«Ожидаю, что будет возбуждено уголовное дело в отношении преступников, совершивших преступление в отношении Голунова. Преступники эти названы, они не задержаны, им не предъявлены обвинения, в отношении них не ведется никаких следственных действий», — сказал Бадамшин.

По его мнению, пока СК «вообще ничего не делает», что нарушает право на справедливое разбирательство. «Надеюсь, что руководство СК услышит мои доводы при личной встрече, мы готовы с Иваном прийти, донести свою позицию и выслушать позицию того органа, который должен заниматься защитой и восстановлением нарушенных прав»,  – сказал адвокат.

Ранее Бадамшин подал жалобу в Генпрокуратуру с просьбой передать материалы проверки в отношении полицейских в ФСБ.

Журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их провели, оказалось, что следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.

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