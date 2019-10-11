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16:26

Deutsche Welle попыталось найти испанского "спонсора" ФБК: он хотел стать полицейским

фото ЗакС политика Deutsche Welle попыталось найти испанского "спонсора" ФБК: он хотел стать полицейским

Немецкое издание Deutsche Welle попробовало выяснить, кто является тем "таинственным" спонсором из Испании, из-за денежного перевода которого Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального был причислен к "иностранным агентам".

Журналисты узнали, что за испанским переводом стоит некто по имени Роберто Фабио Монда Карденас, местный предприниматель.

На родине он владеет фирмой Moto auto Monda SL, которая якобы является крупным автореселлером. Помимо этого на имя Карденаса записана мадридская компания Fabrilad Contratas SL, занимающаяся строительством.

Однако в списке Минюста упоминались лишь почтовые адреса фирм Карденаса и отсутствовали обычно публикуемые предприятиями данные о годовой прибыли, номера телефонов, электронные адреса и адреса рекламных сайтов.

По адресу, где должна была располагаться автокомпания, оказался жилой дом, охранники которого сообщили журналистам, что на объекте никто не занимается торговлей, а имя Карденаса им ни о чем не говорит.

По второму адресу, где должен был располагаться офис строительной компании, о ней ничего не знают - в здании находится юридическая контора, сотрудники которой также ничего не слышали о Карденасе.

"Впрочем, некоторые реальные следы Монда Карденаса обнаружить все же удалось. Как оказалось, он не так давно пытался устроиться на должность рядового полицейского в муниципальной полиции мадридского пригорода Махадаонда. Правда, не удалось - не прошел по конкурсу", - подытожили расследование в Deutsche Welle.

Ранее, напомним, директор ФБК Иван Жданов также высказал предположение, что перевод из Испании - это провокация Минюста.

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в реестр НКО-иноагентов 9 октября.

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