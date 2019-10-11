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17:06

В Москве "правоохранители" попытались вручить активистке уведомление о запрете посещать несуществующую акцию

фото ЗакС политика В Москве "правоохранители" попытались вручить активистке уведомление о запрете посещать несуществующую акцию

Не пожелавшие представиться столичные правоохранители попытались вручить члену "Партии перемен" Эльвире Вихаревой повестку о недопустимости посещения некой акции протеста, которая якобы должна пройти 13 октября.

Вихарева действительно выступала заявителем нескольких мероприятий, большинство из которых одобрения столичной мэрии не получило. Последний раз уведомление подавалось еще в сентябре. Никаких новых заявок активистка не подавала, поэтому с чем связано внимание "полицейских" к её персоне, соратница Дмитрия Гудкова не понимает.

"Это уже совсем не оригинально, но за мной опять бегают силовики. На этот раз – Уголовный розыск. Было бы трудно поверить, но вот они, на видео, пытаются всучить мне очередное предостережение о недопущении бог весть чего. Учитывая, что заявок на митинги я последнее время не подавала, ситуация более, чем странная. Но брать бумажки от сомнительных незнакомцев на улице точно не буду", - написала Вихарева у себя в Facebook.

В то же время "Интерфакс" с уверенностью известил, что уведомление Вихаревой все же вручили. По информации издания, оппозиция планирует провести 13 октября некое шествие по Красной площади.

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