В Москве у представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов

Столичные правоохранители задержали десять человек у представительства Чечни: трое стояли в одиночных пикетах в поддержку сексуальных меньшинств, остальные - люди, находившиеся в непосредственной к ним близи, информируют "ОВД-Инфо" и "Дождь". Всех доставили в ОП по району Мещанский.

Одна из оказавшихся в отделе активисток сообщила, что правоохранители действовали грубо, выкручивая активистам руки. Среди полицейских были люди в штатском.

Следует напомнить, что не так давно "Новая газета" опубликовала материал, посвященный преследованию геев в Чечне. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалистов. Газета располагает информацией, что тогда три человека были убиты.

В свою очередь васти Чечни назвали публикацию "Новой" ложью. Официальные проверки информацию о преследовании геев в Чечне не подтверждают. Глава региона Рамзан Кадыров высказывал точку зрения, согласно которой шум вокруг предполагаемых ущемлениях геев в Чечне правозащитники создают для того, чтобы заработать денег.