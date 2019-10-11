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17:38

В Москве у представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов

фото ЗакС политика В Москве у представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов

Столичные правоохранители задержали десять человек у представительства Чечни: трое стояли в одиночных пикетах в поддержку сексуальных меньшинств, остальные - люди, находившиеся в непосредственной к ним близи, информируют "ОВД-Инфо" и "Дождь". Всех доставили в ОП по району Мещанский. 

Одна из оказавшихся в отделе активисток сообщила, что правоохранители действовали грубо, выкручивая активистам руки. Среди полицейских были люди в штатском.

Следует напомнить, что не так давно "Новая газета" опубликовала материал, посвященный преследованию геев в Чечне. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалистов. Газета располагает информацией, что тогда три человека были убиты.

В свою очередь васти Чечни назвали публикацию "Новой" ложью. Официальные проверки информацию о преследовании геев в Чечне не подтверждают. Глава региона Рамзан Кадыров высказывал точку зрения, согласно которой шум вокруг предполагаемых ущемлениях геев в Чечне правозащитники создают для того, чтобы заработать денег.

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17:45    
Всех гомосеков на нары, а лучше в костёр!

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