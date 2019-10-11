Путин о Леонове: Он был настоящим первопроходцем, героической личностью

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта Алексея Леонова, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин назвал Леонова «выдающимся представителем отечественной и мировой космонавтики, настоящим первопроходцем, сильной, волевой, героической личностью». По его словам, космонавт, «безгранично преданный избранному делу, он вписал яркие, поистине легендарные страницы в летопись покорения Вселенной» и в историю России.

«Светлая память об Алексее Леонове навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал и искренне уважал этого замечательного человека», - сказал Путин.

О смерти Леонова стало известно 11 октября. Ему было 85 лет, в последние годы жизни он тяжело болел. Леонов – дважды Герой Советского Союза, он был первым человеком, который вышел в открытый космос.

Кроме Путина, соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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