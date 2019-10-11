Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

19:45

После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

фото ЗакС политика После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

По данным ГАС «Выборы», 13 избранных муниципальных депутатов уже успели сложить свои полномочия. Из них 12 – из-за победы в другом округе.

Среди них, Нэлли Вавилина, которая выдвигалась от «Справедливой России» и выиграла в двух муниципалитетах: МО №7 и «Гавань». В последнем округе мундеп решила остаться работать, а в МО №7 сложила полномочия. В прошлом созыве Вавилина была депутатом в муниципалитете №7.

Также среди кандидатов от «Справедливой России» отказались от мест депутатов в МО №15 Константин Агарков и Андрей Роганков. Они избраны в советы МО «Левашово» и «Светлановское» соответственно. 

В МО «Невский округ» остался самовыдвиженец Дмитрий Данилов, который сложил полномочия в МО «Оккервиль». Из этого же округа ушла и кандидат от «Справедливой России» Янина Евстафьева, которая избралась как самовыдвиженка в МО «Светлановское».  

Эсер и бывший депутат Законодательного собрания Виктор Ложечко отказался от МО №54 в пользу МО «Правобережный», его коллега по партии Наталья Любимова ушла из МО «Юго-Запад» ради  МО «Красное село».

Округ «Гражданка» выбрали сразу два муниципала: от «Справедливой России» Павел Вербицкий (вместо МО №21) и от КПРФ Александр Васильев (вместо МО «Северный»).  Виктор Магер отказался от мандатов в МО «Светлановское» и в МО №21 и выбрал «Шувалово-Озерки», где прошел как представитель «Справедливой России». 

Кандидат от Партии роста Сергей Крупко вместо МО «Константиновское» выбрал МО «Ульянка». Представитель КПРФ Ирина Низовцева сложила полномочия в МО «Урицк» и ушла работать мундепом в МО «Южно-Приморский».

Только один из отказавшихся от мандата муниципальных депутатов сделал это не из-за избрания в другом округе – кандидат от «Единой России» Олег Харитонов. Он избрался в МО «Поселок Понтонный», но не смог получить желаемую должность руководителя совета. Аналогично он поступил в 2014 году, когда также прошел в муниципалитет, но не смог его возглавить. При этом, в созыве 2009-2014 годов Харитонов был главой совета мундепов в МО «Поселок Понтонный». 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21:03 Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

16:27 Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"

14:21 Мундепы от Партии роста в МО №72 рассказали о шантаже и угрозах

13:02 В петербургском суде Навального обвинили в возбуждении социальной розни к единороссам

10 октября, 21:09 Домашнее задание от ЦИКа

10 октября, 20:14 МО «Ульянка» возглавила местная эко-активистка

10 октября, 17:23 "Справедливая Россия" подала в суд на ГИК из-за запрета на просмотр видео с УИКов четырех МО

10 октября, 15:14 Памфилова обсудила с Путиным неотвратимость наказания за фальсификации на выборах

10 октября, 10:17 Памфилова пожаловалась Путину на "скандальные и циничные" мунвыборы в Петербурге

9 октября, 21:34 Покровская призвала петербуржцев активнее реагировать на нарушения на выборах

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:03 Муниципал: Председатель ИКМО «Черная речка» временно возглавил местную администрацию

20:54 Оппозиционерке пригрозили ответственностью за акцию в Москве, которую она не организовывала

20:21 "Бронка групп" заявила о строительстве дома на Петроградке в соответствии с законом в ответ на критику Макарова   2

19:56 Киноцентр "Соловей" в Москве закроется 15 ноября

19:45 Муниципал: После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

19:31 Марина Ковтун возглавила организацию по сохранению лосося

19:08 Большинство петербуржцев хотят видеть в арт-парке каток и главный городской закон

18:56 Путин о Леонове: Он был настоящим первопроходцем, героической личностью

18:47 Смольный заключил соглашение о строительстве трамвайной линии от Купчино до Славянки

18:07 Из заброшенных зданий рядом с Дворцовой площадью сделают гостиницу   2

18:04 Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

17:38 В Москве у представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов   2

17:13 Участник хип-хоп фестиваля в Москве обжаловал отказ СК возбудить дело против избившего его полицейского

17:06 В Москве "правоохранители" попытались вручить активистке уведомление о запрете посещать несуществующую акцию

16:27 Муниципал: Избиратели из МО "Смольнинское" дали показания в суде по "Умному голосованию"   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru