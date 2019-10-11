После выборов 13 мундепов сложили свои полномочия

По данным ГАС «Выборы», 13 избранных муниципальных депутатов уже успели сложить свои полномочия. Из них 12 – из-за победы в другом округе.

Среди них, Нэлли Вавилина, которая выдвигалась от «Справедливой России» и выиграла в двух муниципалитетах: МО №7 и «Гавань». В последнем округе мундеп решила остаться работать, а в МО №7 сложила полномочия. В прошлом созыве Вавилина была депутатом в муниципалитете №7.

Также среди кандидатов от «Справедливой России» отказались от мест депутатов в МО №15 Константин Агарков и Андрей Роганков. Они избраны в советы МО «Левашово» и «Светлановское» соответственно.

В МО «Невский округ» остался самовыдвиженец Дмитрий Данилов, который сложил полномочия в МО «Оккервиль». Из этого же округа ушла и кандидат от «Справедливой России» Янина Евстафьева, которая избралась как самовыдвиженка в МО «Светлановское».

Эсер и бывший депутат Законодательного собрания Виктор Ложечко отказался от МО №54 в пользу МО «Правобережный», его коллега по партии Наталья Любимова ушла из МО «Юго-Запад» ради МО «Красное село».

Округ «Гражданка» выбрали сразу два муниципала: от «Справедливой России» Павел Вербицкий (вместо МО №21) и от КПРФ Александр Васильев (вместо МО «Северный»). Виктор Магер отказался от мандатов в МО «Светлановское» и в МО №21 и выбрал «Шувалово-Озерки», где прошел как представитель «Справедливой России».

Кандидат от Партии роста Сергей Крупко вместо МО «Константиновское» выбрал МО «Ульянка». Представитель КПРФ Ирина Низовцева сложила полномочия в МО «Урицк» и ушла работать мундепом в МО «Южно-Приморский».

Только один из отказавшихся от мандата муниципальных депутатов сделал это не из-за избрания в другом округе – кандидат от «Единой России» Олег Харитонов. Он избрался в МО «Поселок Понтонный», но не смог получить желаемую должность руководителя совета. Аналогично он поступил в 2014 году, когда также прошел в муниципалитет, но не смог его возглавить. При этом, в созыве 2009-2014 годов Харитонов был главой совета мундепов в МО «Поселок Понтонный».

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