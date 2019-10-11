Киноцентр "Соловей" в Москве закроется 15 ноября

Киноцентр «Соловей» на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября, передает ТАСС со ссылкой на собеседника в кассах киноцентра.

По словам собеседника агентства, после этой даты сеансов в кинотеатре нет. «Мы еще пока здесь, на перспективу [о переезде кинотеатра] ничего неизвестно», - сказал источник.

Киноцентр «Соловей» был построен в 1989 году. В октябре 2018 года стало известно, что его могут снести ради строительства комплекса апарт-отелей. Это вызвало возмущение местных жителей, проводились митинги и акции. На одной из акций в ноябре 2018 года был задержан бывший руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин, его оштрафовали на 75 тысяч рублей.