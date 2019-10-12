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11:20

Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия за границей

фото ЗакС политика Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия за границей

Бывший глава Челябинской области Борис Дубровский, в отношении которого накануне, 11 октября, возбудили уголовное дело о хищении 20 млрд рублей из бюджета, "своевременно" покинул страну. Фигурант дела скрывается от следствия в Швейцарии, передает "Коммерсант".

Столь крупная сумма, по версии следствия, образовалась в результате регулярных картельных сговоров в ходе проведения аукционов на ремонт дорог. Дубровский раз за разом обеспечивал победу АО "Южуралмост".

В ближайшее время правоохранители намерены объявить экс-чиновника в международный розыск.

Об отставке Дубровского якобы по собственному желанию стало известно 19 марта. Накануне у ФАС уже имелись к нему претензии относительно честности проведения госзакупок. Его место временно занял Алексей Текслер, впоследствии победивший на выборах.

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12:02    
В России либеральный бардак, устроенный Путиным! Потому можно ЛЕГКО украсть 20 миллиардов и ЛЕГКО свалить за кордон...Вот уж действительно Сталина на них нет!

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