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12:06

Трех защитников Шиеса избили возле станции

фото ЗакС политика Трех защитников Шиеса избили возле станции

Очередной конфликт между экоактивистами, защищающими станцию Шиес Архангельской области от строительства мусорного полигона, и охраняющими стройку сотрудниками ЧОП разгорелся утром 12 октября, о чем сообщает "МБХ Медиа". На одном из пропускных постов перепалка закончилась применением силы.

"Начались провокации со стороны сотрудников ЧОП. Они выбили и забрали рацию из рук одного из активистов. Началась потасовка, в время которой ЧОПы избили трех активистов, есть пострадавшие. Вызвана скорая помощь", - рассказала эковолонтер Анна Серебренникова.

Отметим, что это далеко не первый случай в ходе годичного противостояния на местности. Время от времени к конфликтам подключается полиция и ОМОН, задерживающая протестующих и увозящая их "оформлять". В основном активисты отделываются штрафами и административными арестами. Однако, один из самых ярких активистов, Древарх Просветленный, "заработал" себе уголовное преследование, после чего вынужденно эмигрировал.

В будущий "экотехнопарк" планируют свозить подмосковный мусор. Подавляющее большинство поморов - категорически против этого.

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