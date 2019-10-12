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12:48

"Молодогвардейцы" провели протестные пикеты у стен эстонского консульства

фото ЗакС политика "Молодогвардейцы" провели протестные пикеты у стен эстонского консульства

В попытке оспорить запрет шести своим товарищам на въезд в шенгенскую зону члены петербургского отделения "Молодой гвардии" вышли к эстонскому консульству с одиночными пикетами, передает пресс-служба молодежной структуры ЕР.

Надписи на их плакатах содержали в основном некий укор в адрес властей прибалтийского государства, которое они винят в несправедливом решении: "Участие в акции «Бессмертный полк» в Эстонии = запрет на въезд 10 лет", "Чтить память наших дедов = преступление?". Плакатов участникам показалось мало, и они установили у дверей ведомства табличку, гласившую следующее: "Въезд только для тех, кто забыл своих предков!".

"Нас всех, участвующих в этом шествии, в том числе и прошедших с «полком» эстонских жителей, роднит общая трагедия, и такое поведение эстонской стороны после проведения мирной акции – закрытие нашим активистам въезда на территорию Европейского союза, шенгенской зоны – показывает лишь отсутствие здравого смысла", - считает глава петербургской МГЕР Александр Маликов.

По его словам, его единомышленников наказали за активную гражданскую позицию.

Шестеро молодогвардейцев, утверждающих, что были приглашены жителями Таллина, поучаствовали 9 мая в акции "Бессмерный полк", за что и получили запрет посещать шенгенскую зону в течение 10 лет. В Москве 11 октября состоялась аналогичная акция протеста МГЕР.

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12:51    
В шенгенскую зону лучше въезжать на танках с красными звёздами!

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