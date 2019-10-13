18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:34

Задержанного у турецкого консульства активиста отпустили без протокола

фото ЗакС политика Задержанного у турецкого консульства активиста отпустили без протокола

Михаила Федорченко, которого накануне, 12 октября, задержали во время пикета в поддержку курдов у стен турецкого консульства, отпустили из 78 отдела полиции поздно вечером того же дня, сообщил ресурс "МБХ Медиа". Протокол о правонарушении на Федорченко составлять не стали. Примечательная деталь сюжета: полицейские, что не слишком часто с ними бывает, признали, что для задержания не было веских причин. Примечательно, впрочем, и другое.

"Нам неизвестно, принесли ли сотрудники ему свои извинения. Таким образом получается, что Михаил около 4 часов находился в 78 отделе полиции абсолютно незаконно!", - утверждается в сообщении "Группы помощи задержанным".

Пикеты у дверей консульства были вызваны объявлением новой военной операции на севере Сирии, санкционированной президентом Эрдоганом при как минимум непротивлении США. Мировое сообщество всерьез опасается геноцида курдов. Президент Владимир Путин считает, что часть иностранного контингента присутствует в Сирии нелегитимно. Российские войска в эту категорию, по его мнению, не входят.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:14    
Российские войска в Сирии находятся по официальному приглашению властей Сирии!!!!!!!!! А вот войска США, Франции,Турции и др. находятся на территории суверенной Сирии НЕЗАКОННО, по сути они захватчики, агрессоры, оккупанты! Но мир(ООН) молчит...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:27 Путин считает, что Трампу мешает полноценно дружить с Россией ситуация внутри США

13:40 Возле стен СКК петербуржцы вновь выступают за его сохранение   2

13:15 Живущий в Америке жертвователь денег ФБК рассказал о давлении на себя

12:49 ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии   1

12:02 В Москве пикетируют в поддержку осужденного по "дадинской" статье Константина Котова   1

11:22 Экоактивисты создали межрегиональную коалицию "СТОП-Шиес"

10:34 Задержанного у турецкого консульства активиста отпустили без протокола   1

12 октября, 18:01 Акунин: Загонять ФБК в подполье - это самострел   7

12 октября, 17:13 Появилось видео с избиением зэка в петрозаводской колонии ее сотрудниками

12 октября, 16:23 Сокурову "отчаянно и обидно" из-за бессилия президентского СПЧ   6

12 октября, 15:09 У турецкого консульства в Петербурге задержали пикетчика   5

12 октября, 14:26 Милонов резко раскритиковал сегодняшнюю градостроительную политику   1

12 октября, 13:38 Рядом с турецким консульством в Петербурге пикетируют в поддержку курдов   2

12 октября, 12:48 "Молодогвардейцы" провели протестные пикеты у стен эстонского консульства   13

12 октября, 12:06 Трех защитников Шиеса избили возле станции

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru