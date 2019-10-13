ФСИН отреагировала на обнародованное видео избиения зэка в Карелии

Появившаяся в интернете видеозапись, на которой сотрудники петрозаводской колонии издеваются над заключенным, привлекла внимание официального руководства ФСИН. Несмотря на то, что съемка сделана еще в начале 2014 года, попавшие в кадр тюремщики заслуживают наказания, полагает замглавы карательного ведомства Валерий Максименко.

"В колонию сейчас направили комиссию центрального аппарата ФСИН. Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - рассказал Максименко "Эху Москвы".

Он заверил, что его структура будет добиваться возбуждения уголовного дела против, как утверждают выложившие запись, начальника петрозаводской ИК-9 Ивана Савельева. Уволен, со слов Максименко, он будет абсолютно точно. В сцене насилия ему "помогает" другой сотрудник, который держит беззащитного заключенного.