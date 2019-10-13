В Москве пикетируют в поддержку осужденного по "дадинской" статье Константина Котова

В столице проходит серия одиночных пикетов в поддержку Константина Котова, четырехлетний реальный срок которого будут 14 октября оспаривать в суде. В течение дня одиночные выступления ожидаются в разных точках города, в том числе на Лубянской площади возле здания ФСБ. Во второй половине дня в планы организаторов входит посетить Красную площадь с конституцией в руках, сообщается в Facebook.

Котов стал фигурантом уголовного дела "автоматически": к нему была применена скандальная статья 212.1 УК, предполагающая уголовное преследование за неоднократные "митинговые" административные аресты. Несколько лет эта статья, получившая неофициальное название "дадинской", не применялась. Ранее Конституционный суд требовал, чтобы к ней прибегали только в том случае, если неоднократный нарушитель правил проведения митингов принес вред чьему-либо здоровью или имуществу, однако это не случай Котова. Нынешним летом его задержали на выходе в метро, когда он просто шел по улице со свернутым плакатом под мышкой и еще не приступил к деятельному участию в какой бы то ни было акции.