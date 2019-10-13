Путин считает, что Трампу мешает полноценно дружить с Россией ситуация внутри США

Президент России Владимир Путин на фоне новой геополитической эскалации в Турции дал интервью арабской редакции телеканала Russia Today, в котором поднял тему взаимоотношений с США в нынешнюю эпоху, эпоху правления Дональда Трампа. В том, что они далеки от совершенства, российский лидер его не винит, а, напротив, относится к ситуации с сочувствием и пониманием.

"Мы знаем, что и в ходе предвыборной кампании, еще предыдущей, он высказывался за нормализацию, но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни Соединенных Штатов", - заметил Путин.

По его предположению и ощущениям, Трамп очень был бы рад по-настоящему дружить с Россией, но связан "по рукам и ногам" государственными институтами, необходимостью оправдывать хоть какие-то ожидания требовательного американского истеблишмента и удерживать колеблющийся рейтинг.

При этом российский президент заверил, что будет контактировать с любой администрацией США настолько, насколько та будет к этому готова.