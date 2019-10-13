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17:37

Латыниной стало понятно, какого рода "дуэли" интересны генералу Золотову

фото ЗакС политика Латыниной стало понятно, какого рода "дуэли" интересны генералу Золотову

Многомиллионные иски от полиции и Росгвардии к московским протестующим вызвали саркастическую реакцию у публициста Юлии Латыниной. Она припомнила директору Росгвардии Виктору Золотову его легендарное приглашение политика Алексея Навального на некую дуэль. По ее словам, для осознания того, как именно хотел Золотов состязаться с оппонентом, ушел год, и только сейчас картина поединка предстала в ясном виде. 

"Я думала, что дуэль — это как с Павлом Устиновым, когда 10 тонтон-макутов бросаются на лежащего и его избивают. Или когда после этого избитому пытаются дать срок. Нет, дуэль — это когда тебя сначала избивают, потом дают за это срок, а потом просят, чтобы оплатить услуги избивших, конфисковать твою квартиру", - заметила она в авторской радиопрограмме.

В качестве примера аналогичного поведения она привела гипотетический - ситуацию, при которой расстрелянных в Катыни поляков обязали бы оплатить стоимость выпущенных в них патронов.

Напомним, одно только управление МВД по Москве потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. В последний момент суд отказался для этих целей конфисковывать квартиру Навального в спальном районе.

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22:57    
20:42 А чем Золотов лучше Латыниной?

20:42    
Саркастическая "Реакция" некой Латыниной на.. даже неважно что - это, конечно, новость! О которой должна знать общественность!

20:00    
18:07 - такие на руси были еще в период правления живодера, ивашки грозного - опричники...

19:35    
Золотов, вызываю тебя на дуэль. На пистолетах, насмерть. Готов???

18:28    
18-07
Сомневаюсь. На фото он и осанку не держит, и шейку скособочил. Не боец.

18:27    
18:07 главное качество для "охранника" из девяностых...

18:07    
18:03. Зато одним ударом дубинкой башку собьёт любому либералу-гомосеку из ФБК!

18:03    
Я просто поражён глубочайшей печатью интеллекта на лице, изображённом на приложенной фотографии.

17:50    
золотов нашел ловкий способ подзаработать - "стартап"... в войнах такие технологии изъятия "материальных ресурсов" у противника называли - "мародерством"... а "технологов" - мародерами...

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