Латыниной стало понятно, какого рода "дуэли" интересны генералу Золотову

Многомиллионные иски от полиции и Росгвардии к московским протестующим вызвали саркастическую реакцию у публициста Юлии Латыниной. Она припомнила директору Росгвардии Виктору Золотову его легендарное приглашение политика Алексея Навального на некую дуэль. По ее словам, для осознания того, как именно хотел Золотов состязаться с оппонентом, ушел год, и только сейчас картина поединка предстала в ясном виде.

"Я думала, что дуэль — это как с Павлом Устиновым, когда 10 тонтон-макутов бросаются на лежащего и его избивают. Или когда после этого избитому пытаются дать срок. Нет, дуэль — это когда тебя сначала избивают, потом дают за это срок, а потом просят, чтобы оплатить услуги избивших, конфисковать твою квартиру", - заметила она в авторской радиопрограмме.

В качестве примера аналогичного поведения она привела гипотетический - ситуацию, при которой расстрелянных в Катыни поляков обязали бы оплатить стоимость выпущенных в них патронов.

Напомним, одно только управление МВД по Москве потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. В последний момент суд отказался для этих целей конфисковывать квартиру Навального в спальном районе.