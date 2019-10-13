На митинге василеостровцы обсудили проблемы намывных территорий

Жители Васильевского острова собрались на площади Европы с тем, чтобы обозначить и обсудить проблемы, связанные с инфраструктурой и благоустройством на намывных территориях Финского залива. Мероприятие в целом носило характер протестного митинга: активисты пришли с плакатами, полными требовательных вопросов или утверждений: "Где наш садик?", "Где наши дороги?", "Наши дороги - наша безопасность".

Со сцены депутат ЗакСа Максим Резник призвал лично губернатора Александра Беглова к решительным действиям, которые позволили бы, в частности, должным образом подготовить необустроенную территорию к зиме. По словам Резника, при таком развитии событий главному чиновнику местные жители стали бы аплодировать.

Лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански отметил, что митинг - это "крайние меры, дальше только вилы".

На акции, продлившейся около часа, никого не задержали.

Фотографии: "МБХ Медиа"

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