Президент Израиля просит Путина помиловать израильтянку, осужденную в РФ за "контрабанду" наркотика

Глава Израиля Реувен Ривлин обратился к своему коллеге Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку государства Нааму Иссахар, получившую в РФ реальный срок заключения за провоз гашиша в багаже во время транзитного рейса через Москву, передает "Новая газета".

Как пишет Jerusalem Post, ранее Израиль отказал в прошении РФ обменять её на россиянина Алексея Буркова, арестованного в 2015 году по запросу США. Ранее премьер страны Беньямин Нетаньяху уже несколько раз беседовал с Путиным о деле Иссахар.

25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года, когда она летела транзитом через "Шереметьево" в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228 и пункт "в" ч. 2 ст. 229.1 УК). Иссахар отрицала обвинения в провозе запрещенного вещества, так как у нее не было доступа к багажу, где находились наркотики. Не так давно девушке присудили 7,5 годов колонии.