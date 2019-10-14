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9:55

СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

фото ЗакС политика СМИ сообщают о новых обысках по "московскому делу"

Москву накрыла новая волна обысков, проводимых в рамках следственных действий по "московскому делу" о массовых беспорядках - об этом сигнализируют сразу несколько СМИ.

Так, по данным проекта Baza, оперативники пришли к трем москвичам.

"Следователи пришли с обысками к 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных", - передает издание, добавляя, что после всех троих доставили в СК.

Молодых людей якобы подозревают в совершении нападений на сотрудников полиции и Росгвардии во время одной из протестных акций.

Также после обыска задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич, поделился с "Медиазоной" его брат Всеволод.

Утром к ним приходили с обысками силовики, изъявшие технику. После следственных мероприятий Кулинича увезли в СК. Всеволод сообщил, что он находится в статусе подозреваемого.

Помимо прочего, как уведомляет "ОВД-Инфо", с обыском нагрянули и к участнику акции 10 августа Андрею Баршаю. На данный момент он задержан.

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14:52   Бордунов  
14:02 "саботаж", "диверсии" и тп. объясняется неграмотностью и низкой квалификацией обслуживающего персонала. Зарубежные технологии с 1917 года ушли вперед, по сравнению с 30ми да война выбила кадры. Другой вопрос, что огрехам эксплуатации придавалась политическая окраска и судили людей не за порчу имущества по неосторожности, а, например, за вредительство.

14:37    
14:02 Иностранный специалист, как правило не говорящий по-русски, не может быть объективным свидетелем происходившего тогда. Они транслировали те объяснения, которые им навязывались окружающим коллективным психозом шпиономании. Настоящее объяснение простое - нехватка квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала, большое количество бывших крестьян, хлынувших в города от террора продотрядов, "коллективизации" и "борьбы с кулаками", одномоментно стали рабочими. Это неизбежно породило низкое качество производимых работ, выдаваемое за саботаж. Коммунистам надо было списать на кого-то свои ошибки в индустриализации.

14:02    
13:50.А чем Вы тогда объясните, что все иностранные инженеры, помогавшие в середине 30-х годов устанавливать пром.оборудование на советских заводах и комбинатах в один голос официально и публично(мемуары) заявляли, что столько диверсий, преднамеренной халатности, приводившей к ЧП, саботажа и др. они не видели ни в одной стране мира ни раньше, ни позже?

13:50    
12:36 Действительно, ни в одной другой стране, полностью или частично оккупированной немцами не было такого количества коллаборантов, чем в СССР. И не потому, что "мало расстреляли", а потому что террором можно вызвать только ненависть. А Большой террор тридцатых годов, проводимый чекистами-нквдшниками, был беспрецедентным по количеству уничтоженных собственных граждан. Только кровавый режим Джугашвили и его чекистских подручных мог такое сотворить с народом. В первую мировую войну и близко не было такого на оккупированных немцами территориях. И это не оправдание предательств, а объяснение их истоков.

12:36    
12:02. Мало расстреляли антисоветчиков в 30- годы, так как в начале войны миллионы сдались добровольно в плен, ещё и убив при этом красных командиров и политруков, а десятки миллионов с хлебом-солью, песнями и танцами встречали фашистов в городах и сёлах... Сотни тысяч были шпионами и помощниками фашистов и тд. итп К примеру, были сотни случаев, когда ленинградские(московские) патриоты-комсомольцы, тушившие на крышах зажигалки, сталкивались с фашистскими агентами, подсвечивавшие цели для авиации Гитлера...дрались до смерти...

12:02    
11:08 Врёшь. В 1937 арестовывали всех подряд, план гнали. Многие из них думали - "ошибка", "разберутся", писали письма Сталину и в Политбюро, пели Интернационал перед расстрелом. Они не понимали, что чекистская свора - те же опричники, псы царские. Им хвост только одна сила могла прижать - армия. Что и произошло, когда Берию и его подручных брали.

11:08    
10:56. Вот также говорили антисоветчики в 1937г... Плохо закончили...

10:56    
Всё это попытки запугать. Не поможет. Все те, кто творят сейчас беззакония получат своё. Без срока давности, как соучастники особо тяжкого.

10:47    
Следователи-браво! Всех бунтовщиков на нары, а лучше в костёр!

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