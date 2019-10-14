ВЦИОМ изучит мнение москвичей о предстоящих выборах в Госдуму

По заказу столичной мэрии Всероссийский центр изучения общественного мнения проведет глобальный соцопрос и выяснит, что москвичи думают о грядущих в 2021 году выборах в Государственную думу, передают "Ведомости".

Респондентам зададут вопросы об отношении к мэру и президенту, а также спросят о том, что они думают о Госдуме. В числе других тем для изучения - знают ли участники исследования своих депутатов по округам, доверяют ли им; кого хотят видеть в грядущем составе Госдумы - "своего" депутата, независимого кандидата или оппозиционера.

Заданы вопросы будут и о готовности голосовать за Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Любовь Соболь - в случае, если бы они участвовали в выборах в 2021 году.