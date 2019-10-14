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11:16

Евросоюз на год продлил санкции, введенные в связи с "делом Скрипалей"

фото ЗакС политика Евросоюз на год продлил санкции, введенные в связи с "делом Скрипалей"

Евросоюз принял решение на год продлить антироссийские ограничения, введенные из-за отравления в Англии экс-российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ЕС отмечается, что в санкционный список входят 9 человек. Пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к отравлению россиян.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в английском Солбери в марте 2018 года; оба выжили. Эксперты пришли к выводу, что против них использовали нервнопаралитический газ "Новичок", изобретенный еще в СССР. Великобритания, США и ряд иных стран обвинили в покушении на Скрипалей Россию, последняя свою причастность отрицает.

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13:06    
12.42
Вы, что до сих пор выписываете "Блокнот агитатора"? До 24 года не все пенсионеры доживут. Вы считаете, что инфляции не будет?
Жить-то хочется сейчас, а не в ожидании обещаний...

12:42    
12:33. Россия буде богаче, Сечин станет ещё богаче, но и россияне из бюджета получат всякие виды денежных добавок!!! Вот,к примеру,с 1 января 2020 пенсионерам увеличат пенсию примерно на ТЫСЯЧУ руб., а к 2024 СРЕДНЯЯ пенсия по России будет более 20 тысяч руб.

12:33    
12.25
Я понял. Сечин станет еще богаче, а миллионы россиян еще беднее.

12:25    
12:19. Во многом я с Вами согласен, но всё равно это прорыв в отношениях с саудитами и ОАЭ, да и в целом в регионе Персидского залива! Направление очень перспективное-миллиардное, но многое будет зависеть от Путина и реакции США! Посмотрим на итоги визита Путина!

12:19    
11:53 По ценам на нефть - будут очередные пустые декларации (слишком разные интересы на рынке); нефтяные компании в России - источник "голландской болезни" экономики и сползания в кризис; сельхозпродукция из России саудитов интересует только в порядке экзотики, у них есть другие надёжные поставщики; ЗРК С-400 - проблемный товар, создающий напряжение с США, от которых саудиты очень зависят в военной сфере; строительство АЭС в Саудовской Аравии будет серьёзной проблемой в отношениях с Израилем и Ираном; инвестиции от саудитов всегда оговариваются нестандартными условиями и т.д.

11:53    
11:43. К примеру, Россия и саудиты готовы совместно удерживать высокие цены на нефть, а значит наши нефтяные компании направят больше денег(акцизы, налоги и тд) в бюджет страны, Россия увеличит туда поставки сельхоз.продукции, ВПК вплоть до ЗРК С-400, железнодорожное оборудование, в проработке вопрос строительства Россией там АЭС и тд. итп. Саудиты же сделают в Россию инвестиции на 2 млрд.долларов и тд.

11:43    
11.30
Поясните на счет моих благ. Что я получу после подписания ряда документов? Покупать со скидкой гуманитарную помощь?

11:30    
Санкции ЕС -это всё сущая ерунда, а вот официальные переговоры Путина сегодня-завтра в Саудовской Аравии и ОАЭ -это очень серьёзно, так как готов к подписанию ряд документов во благо России и россиян!

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