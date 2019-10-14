Адресно-инвестиционная программа Петербурга исполнена менее чем наполовину

За девять месяцев 2019 года Адресно-инвестиционная программа Петербурга была исполнена на 43,5% или 38,8 млрд рублей, сообщил 14 октября на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко.

По его словам, на 61,4% (8,8 млрд рублей) АИП реализовал комитет по энергетики и инженерному обеспечению, на 47,8% (14 млрд) – комитет развития транспортной инфраструктуры, на 41,9% (8,6 млрд) - комитет имущественных отношений. У остальных комитетов – ниже.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что процент исполнение АИП выше, чем в 2018 году, хотя мог быть лучше. Также Беглов констатитровал, что есть проблемы на этапе планирования программ. Губернатор призвал закончить год с минимальным приростом государственного долга.

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