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11:55

Екатеринбуржцы выбирают место строительства нового храма

фото ЗакС политика Екатеринбуржцы выбирают место строительства нового храма

В Екатеринбурге проходит общественный опрос о месте возведения храма Святой Екатерины. На данный момент, после обработки порядка 15 тысяч бюллетеней, большинство горожан высказываются за строительство религиозного объекта на месте бывшего приборостроительного завода, информирует ТАСС.

В опросе относительно места строительства кафедрального собора, по данным местного горизбиркома, приняли участие около 100 тысяч екатеринбуржцев. В опросный лист попали участки на месте бывшего завода и за Макаровским мостом.

Напомним, волнения из-за строительства храма святой Екатерины начались 13 мая, когда горожане обнаружили центральный сквер перегороженным забором. Впоследствии забор они отправили в пруд. Были также и столкновения с правоохранителями. За минувшую неделю задержали десятки человек. Позднее из-за протестов были арестованы и оштрафованы многие участники демонстраций. О том, что следует провести соцопрос, заявил в конце лета Владимир Путин.

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14:59    
А кому нужен ещё один Божий храм?...

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