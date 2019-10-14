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12:21

Смольный примет решение по транспортной реформе ко второму чтению бюджета

фото ЗакС политика Смольный примет решение по транспортной реформе ко второму чтению бюджета

Транспортная реформа, подразумевающая отмену значительной часть маршрутов коммерческого автотранспорта, не заложена в текущую редакцию бюджета Петербурга на 2020 год, сообщил во время заседания правительства 14 октября председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Он также добавил, что сейчас в финансовом блоке городской администрации продолжаются дискуссии по этому вопросу.

- Консолидированное решение будет ко второму чтению, - пообещал Корабельников.

В ходе реформы общественного транспорта Петербурга городские власти планировали отменить десятки маршрутов для маршрутных такси и вывести на улицы новые социальные автобусы.  В сентябре в районных администрациях города прошли публичные слушания по этому вопросу.   

Напомним, доходная часть проекта бюджета на 2020 год составляет 664,7 млрд рублей, расходная – 701,4 млрд рублей. Дефицит таким образом составит около 36 млрд рублей.  


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