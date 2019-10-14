Смольный примет решение по транспортной реформе ко второму чтению бюджета

Транспортная реформа, подразумевающая отмену значительной часть маршрутов коммерческого автотранспорта, не заложена в текущую редакцию бюджета Петербурга на 2020 год, сообщил во время заседания правительства 14 октября председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Он также добавил, что сейчас в финансовом блоке городской администрации продолжаются дискуссии по этому вопросу.

- Консолидированное решение будет ко второму чтению, - пообещал Корабельников.

В ходе реформы общественного транспорта Петербурга городские власти планировали отменить десятки маршрутов для маршрутных такси и вывести на улицы новые социальные автобусы. В сентябре в районных администрациях города прошли публичные слушания по этому вопросу.

Напомним, доходная часть проекта бюджета на 2020 год составляет 664,7 млрд рублей, расходная – 701,4 млрд рублей. Дефицит таким образом составит около 36 млрд рублей.

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