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12:37

Корабельников: «серая» занятость в Петербурге составляет 10-12%

фото ЗакС политика Корабельников: «серая» занятость в Петербурге составляет 10-12%

Только 10-12% петербуржцев получают заработную плату в конверте, заявил на заседании городского правительства в понедельник, 14 октября, председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

По его словам, в целом по России показатель «серой» занятости составляет 20%.

- У нас бизнес более ответственный, - отметил Корабельников.

Однако он подчеркнул, что ежегодно из-за «серых» зарплат бюджет теряет около 36 млрд рублей. 

Корабельников также представил городскому правительству проект бюджета Петербурга на 2020 год. Доходная часть бюджета должна составить 664,7 млрд рублей, расходная – 701,4 млрд рублей, дефицит - 36,7 млрд рублей.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:58    
15:15 Кто бы Корабельникова проверил?

15:24    
15.15
Это структуры Смольного? Прошу направить заявление в СК.

15:15    
Корабельников, проверь РИА ФАН и агенство интернет исследований. Там черным черно от зряплат.

13:19    
Радость-то какая. Ну прямо камень с души упал...

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