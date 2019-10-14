Корабельников: «серая» занятость в Петербурге составляет 10-12% Только 10-12% петербуржцев получают заработную плату в конверте, заявил на заседании городского правительства в понедельник, 14 октября, председатель комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, в целом по России показатель «серой» занятости составляет 20%. - У нас бизнес более ответственный, - отметил Корабельников. Однако он подчеркнул, что ежегодно из-за «серых» зарплат бюджет теряет около 36 млрд рублей. Корабельников также представил городскому правительству проект бюджета Петербурга на 2020 год. Доходная часть бюджета должна составить 664,7 млрд рублей, расходная – 701,4 млрд рублей, дефицит - 36,7 млрд рублей.

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