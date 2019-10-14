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13:21

Смольный собирается сдать инвесторам 20 памятников по программе "аренда за 1 рубль"

фото ЗакС политика Смольный собирается сдать инвесторам 20 памятников по программе "аренда за 1 рубль"

Комитет имущественных отношений планирует включить 20 объектов в программу аренды памятников за один рубль, передает ТАСС. По словам представителя комитета, в будущем список может измениться, в него могут как включить другие объекты, так и исключить.

Пока по программе аренды памятника за рубль прошли торги по двум объектам. Особня-контору и здание библиотеки лесопильного производства Колобковых в аренду взяло ООО «Петръ». Компания предложила ежемесячную ставку арендной платы в 2,6 млн рублей. Стоимость объекта в ходе торгов выросла почти в девять раз: стартовая цена была 289 тысяч рублей. Договор аренды заключен на 49 лет.

Александровские ворота Охтинских пороховых заводов своего арендатора с первого раза не нашли: заявок на участие в аукционе никто не подал. Памятник выставили на торги повторно, они состоятся 17 ноября.

Также проходят торги по дому Челищева, итоги которых планируется подвести 7 ноября. Его планируют использовать как гостиницу. Также в 2019 году комитет планирует объявить торги на павильон Царского вокзала, загородный дом Змигродского, дачу Кочкина и дворцово-парковый ансамбль «Собственная дача».

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