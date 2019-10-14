На Народной продолжает шириться незаконная свалка

Экоактивисты "Зеленого фронта" известили о том, что в Невском районе, за путепроводом "Нева", у Народной улицы, 102, всё также продолжает расширяться несанкционированная свалка промышленных отходов.

Навалы мусора, состоящего из строительной ветоши, бытовых отходов и автопокрышек располагаются между ж/д-путями и газопроводом. На месте обитают сборщики металлолома, которые сообщили активистам, что завоз мусора осуществляется в основном ночью.

"Зеленый фронт" ранее неоднократно пытался привлечь внимание чиновников различных уровней к нелегальной свалке, однако ответной реакции пока не последовало.

"Эта свалка очень удобно расположена для несанкционированного сброса отходов и если в ближайшее время не принять меры по ограничению заезда на неё, мусорные горы очень быстро вырастут. На подъездных путях к этой свалке также имеются навалы строительных отходов, а по близости есть еще несколько крупных свалок. Мы обратились в надзорные ведомства для принятия мер в рамках их полномочий", - пояснил начальник природоохранных проектов "Зеленого фронта" Егор Леонтьев