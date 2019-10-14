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14:10

Сотрудники РИА ФАН заявили на Дмитрия Гудкова в полицию

фото ЗакС политика Сотрудники РИА ФАН заявили на Дмитрия Гудкова в полицию

Работники РИА ФАН, которое в СМИ часто связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, обратились в полицию с заявлением на политика Дмитрия Гудкова из-за инцидента в столичном аэропорту "Домодедово".

"Подали на меня жалобу, якобы связанную с нападением. Хотели меня вызвать. Я говорю: „Присылайте повестку“. Я предполагаю, что речь идет о статье 144 УК - Воспрепятствовании деятельности журналиста. После этой встречи в аэропорту, они потом писали, что я напал на журналистов", - поделился оппозиционер в беседе с "МБХ медиа".

23 июля Гудков с женой вернулся из Болгарии. Сразу после прохождения паспортного контроля к нему подбежали журналисты РИА ФАН и стали расспрашивать о том, почему он уехал в Варну вместо того, чтобы подать апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Видео инцидента политик опубликовал у себя в Telegram-канале. Оно доказывает, что Гудков не применял к ним никакой физической силы.

Ответного заявления ни в суд, ни в полицию Гудков подавать не намерен.

"Пригожинцы постоянно следят за мной. Теперь сотни исков подавать что ли? Не хочу тратить на это время", - сказал он в беседе с Russian Deadline.

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15:45    
Гудкова на нары!

15:12    
Зубарев совсем опроститутился.

14:47    
Это не журналисты, а гопники под прикрытием ФСБ.

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