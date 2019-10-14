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14:42

Фигуранты "дела 212" и "Нового величия" Константин Котов и Анна Павликова решили пожениться

фото ЗакС политика Фигуранты "дела 212" и "Нового величия" Константин Котов и Анна Павликова решили пожениться

Сегодня, 14 октября, городской суд Москвы рассматривает апелляцию на приговор программисту Константину Котову, осужденному на 4 года по "дадинской" статье за участие в летних акциях протеста. Трансляцию ведет "Медиазона".

В зале заседаний журналисты среди прочих сумевших попасть внутрь граждан заметили мать фигурантки дела "Нового величия" Анны Павликовой, которая в одном из перерывов рассказала им, что её дочь и Котов решили пожениться.

"Он один из первых очень поддерживал Аню, писал ей письма, всякие передачки, он приезжал мне помочь. Практически все это время были вместе", - поделилась женщина.

По её словам, Павликовой, пребывающей под домашним арестом, не запрещены прогулки, и всё это время она общалась с Котовым. Вместе с матерью она также сидит в зале заседаний.

Перед судом вместе с ними в помещение прошли два священника.

Напомним, кроме Павликовой, по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались офлайн. Человека, который предложил фигурантам разбирательства объединиться в организацию и разработал её устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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