Правительство Петербурга одобрило проект бюджета с дефицитом 36,7 млрд

Региональный бюджет на 2020 год обсудили на заседании в Смольном в понедельник, 14 октября. Документ представил председатель комитета финансов Алексей Корабельников.

Доходная часть проекта бюджета составляет 664,7 млрд рублей, расходная – 701,4 млрд рублей. Дефицит таким образом составит 36,7 млрд рублей. Доходы в казну за год увеличатся на 36,8 млрд рублей. Их основным источником станут налоги на доходы физических лиц и налоги на доходы организаций.

Среди основных целей региональной бюджетной политики Корабельников выделил обеспечение более быстрых темпов роста доходов, чем у расходов. Кроме того, он подчеркнул, что государственный долг ни при каких обстоятельствах не должен превышать 25% собственных доходов.

Глава комитета финансов подробнее остановился на расходах по приоритетным направлениям «социальный город», «комфортный город», «умный город», «открытый город». На эти цели будет выделено 652 млрд рублей.

Из 440 млрд рублей, выделенных на «социальный город», 157,6 млрд предлагается потратить на образование, 117 млрд – на развитие здравоохранения , 76,7 млрд – на социальную поддержку граждан.

«Комфортному городу» определили 155 млрд рублей, из которых 117,5 млрд пойдут на развитие транспортной системы. Отвечая на вопрос присутствовавшей на заседании депутата ЗакСа от КПРФ Ирины Ивановой, Корабельников отметил, что транспортная реформа, подразумевающая отмену нескольких десятков маршрутов коммерческого автотранспорта, в существующий проект бюджета не заложена. Он добавил, что в городской администрации ведется дискуссия по этому вопросу.

- Консолидированное решение будет ко второму чтению, - заверил чиновник.

Город пока не планирует закупать новую снегоуборочную технику. Смольный только продолжит выплачивать компенсации за единицы, приобретенные летом 2019 года. Однако Корабельников допустил, что впоследствии может быть принято решение о выделении дополнительных ассигнований на закупку зимней техники.

На направление «умный город» планируется выделить 27 млрд рублей. Более половины из них – 19,3 млрд рублей – на экономическое и социальное развитие территорий. На развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса планируется направить 4 млрд рублей, на 2,3% меньше, чем годом раньше.

Судя по презентации проекта бюджета, реализация направления «открытый город» подразумевает выделение средств на «повышение эффективности государственного управления», «обеспечение законности, правопорядка и безопасности», а также «создание условий для обеспечения общественного согласия». На эти цели будет выделено 30 млрд рублей.

Проект регионального бюджета в целом одобрила первый проректор СПбГУ Елена Чернова. Тем не менее, эксперт высказала несколько замечаний. В частности, призвала власти подумать, действительно ли стоит выделять из городской казны 367,7 млн рублей на выплаты семейным парам, празднующим юбилеи совместной жизни. Также, по словам Черновой, оставляют вопросы чрезмерные траты на содержание сети подведомственных учреждений.

Адресная инвестиционная политика определена на 99,4 млрд рублей, что почти на 10,15 млрд рублей больше, чем годом раньше, отметил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Из всего объема АИП 39,4 млрд рублей планируется направить на социальную инфраструктуру. Москаленко объявил о планах ввести в 2020 году 33 детских сада, 13 школ, 10 объектов здравоохранения и 29,6 км дорог. На строительство восьми объектов метрополитена город намерен направить 12,7 млрд рублей.

Отметим, что за первые девять месяцев 2019 года АИП была реализована менее чем на половину.

Во вторник, 15 октября, в Мариинском дворце состоится церемония внесения проекта бюджета в Законодательное собрание.

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