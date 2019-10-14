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15:16

СК подтвердил задержание новых фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика СК подтвердил задержание новых фигурантов "московского дела"

Следственный комитет официально подтвердил задержание четырех новых фигурантов «московского дела», которым вменяются нападения на сотрудников правоохранительных органах на акции протеста 27 июля в Москве.

Задержанные - Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай и Владимир Емельянов. Первые два фигуранта, по версии следствия, якобы вместе повалили на тротуар сотрудника Росгвардии, а Лесных еще и ударил другого правоохранителя ногой. Баршаю вменяют толчок в спину росгвардейца с разбега, Емельянову – удержание силой еще одного сотрудника Росгвардии, «препятствуя выполнению служебных обязанностей». О еще двух фигурантах дела сообщается, что они скрылись, узнав о проведении следственных действий. Всем вменяется нарушение ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Об обысках в домах фигурантов нового «московского дела» сообщалось 14 октября. Стало известно также о задержании активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «координатором» протеста. Однако о нем СК не сообщает.

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15:48    
Хорошая новость!!! СК-спасибо от российского народа! Всех прозападных бандитствующих мразей на нары!

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