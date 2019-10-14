Полиция повторно занялась заявлением об отравлении Петра Верзилова

Полиция Басманного района Москвы проводит повторную проверку по факту отравления издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, адвокат Дмитрий Динзе подал заявление о преступлении в Следственный комитет еще год назад, как только стало известно о вероятном отравлении Верзилова. Весь этот год заявление передавали по инстанциям, пока оно не опустилось на уровень районного участкового, отметил Чиков. Когда Динзе нашел «отказной материал», прокурор района Владимир Дептицкий потребовал от участкового провести дополнительную проверку.

Об отравлении Верзилова стало известно в сентябре 2018 года. К такому выводу пришли врачи берлинской клиники. Верзилов перед этим получил результаты расследования убийства российских журналистов в ЦАР, а на следующий день его в тяжелом состоянии госпитализировали. Уже после выздоровления он заявил, что причастные к убийству журналистов люди могли прилететь из Донбасса и улететь обратно по завершении операции.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в конце июля 2018 года. В ЦАР они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера. Предполагается, что организация участвовала в штурме Пальмиры и боевых действиях на Донбассе. Многие бойцы Вагнера награждены орденами и медалями России, при этом их статус, как военных, официально не закреплен.