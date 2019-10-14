Муниципалы МО «Пороховые» не стали комментировать информацию о проверке ФСБ

В муниципальное образование «Пороховые» на днях с проверкой приходили сотрудники ФСБ, сообщили в группе «Ржевка – Красногвардейский район» «ВКонтакте».

«Произошло изъятие финансовых документов за последние 3 года. Под внимание УФСБ совместно с ФАС попали все праздники на предмет картельного сговора и причастности сотрудников местной администрации к коррупционной составляющей», - говорится в сообщении.

Автор поста, экс-кандидат в депутаты местного совета Илья Сиялов рассказал ЗАКС.Ру, что по имеющейся у него информации из нескольких источников проверка стала реакцией на видеоролик о муниципальном празднике в «Ледовом Дворце» за 6,3 млн рублей, который он снял в мае.

Сотрудники МО «Пороховые» ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не смогли. Главы муниципалитета Валерий Литвинова в разгар рабочего дня на рабочем месте не оказалось, а его заместители, как заявили ЗАКС.Ру в муниципалитете, ушли в отпуск.