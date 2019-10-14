Активиста "Декоммунизации" отпустили из СК после допроса в качестве свидетеля

Активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича отпустили из Следственного комитета после допроса, сообщил в Telegram руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Григория Червонного.

Кулинич пока находится в статусе свидетеля, сообщает Telegram-канал «Правозащита Открытки». По словам активиста, на допросе его «мурыжили 4 часа», о подробностях будет сообщено позже.

Кулинича задержали утром 14 октября после обыска: тогда же силовики нагрянули в дома и новых фигурантов «московского дела». Задержание четырех из шести фигурантов подтвердили в Следственном комитете. Всех их обвиняют в нападениях на росгвардейцев на акции 27 июля в Москве.