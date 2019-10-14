18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14 октября, 16:51

Смольный и МВД договорились о данных для штрафов за нарушение платной парковки

фото ЗакС политика Смольный и МВД договорились о данных для штрафов за нарушение платной парковки

Правительство Петербурга договорилось с МВД по вопросу соглашения о персональных данных, которое позволит взимать штрафы за нарушение стоянки в зоне платной парковки, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина.

Елин пообещал, что система платных парковок заработает в течение года. Он заявил, что достигнута принципиальная договоренность с МВД. «Подобное соглашение, которое это регулирует, подготовлено, мы считаем, что оно будет подписано. Мы надеемся, что до конца года [подпишем соглашение]», - сказал вице-губернатор.

Министерство пошло навстречу и ищет решение проблемы передачи персональных данных без внесения поправок в законодательство, сообщил Елин. По его словам, штрафы могут начать приходить, как только будет подписано соглашение, но есть технические условия: штат, который должен фиксировать нарушение, отправка самих документов и другие.

Систему платных парковок в Петербурге ввели в 2015 году. Однако штрафы для неплательщиков не могли выписывать из-за того, что у Смольного не было соглашения с МВД об обмене персональными данными, которое позволило бы КРТИ запрашивать у полиции данные нарушителей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
14 октября, 20:59 СМИ нашли Анатолия Чепигу на фотографиях со свадьбы дочери генерала ГРУ

14 октября, 20:40 Муниципал: В МО №15 избрали главу и отменили принятый прежним составом регламент

14 октября, 19:54 Миненко о претензиях Памфиловой: Увольняться не собираюсь   3

14 октября, 19:35 Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству   2

14 октября, 19:22 Суд изменил ответчиков по иску московского такси к оппозиционерам из-за акций протеста

14 октября, 18:50 Матвиенко известила о готовности РФ возобновить авиасообщение с Украиной   4

14 октября, 18:47 Счетная палата сочла нереалистичным проект бюджета на три года

14 октября, 18:35 Петербуржцев торжественно отключили от аналогового вещания

14 октября, 18:06 В ЮНЕСКО не удовлетворены состоянием исторического центра Петербурга   2

14 октября, 17:23 "Тираны не вечны": Мосгорсуд отказался смягчать приговор Константину Котову   2

14 октября, 17:04 БФК одобрил окончательную редакцию корректировки бюджета Петербурга

14 октября, 16:57 Путин поручил правительству компенсировать авиаперевозчикам затраты на топливо

14 октября, 16:51 Смольный и МВД договорились о данных для штрафов за нарушение платной парковки

14 октября, 16:26 Источающую зловоние реку Каменку признали экстремально грязной

14 октября, 16:17 Активиста "Декоммунизации" отпустили из СК после допроса в качестве свидетеля   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru