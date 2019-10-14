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14 октября, 17:23

"Тираны не вечны": Мосгорсуд отказался смягчать приговор Константину Котову

фото ЗакС политика "Тираны не вечны": Мосгорсуд отказался смягчать приговор Константину Котову

Городской суд Москвы решил оставить без изменений приговор фигуранту дела о "массовых беспорядках" Константину Котову, оставив в силе приговор, согласно которому молодому человеку предстоит провести ближайшие 4 года в колонии общего режима, передает "Медиазона".

Несмотря на то, что заседание по апелляции длилось с 9:30, были просмотрены видеозаписи задержания Котова и еще раз допрошены участники разбирательства, у судьи ушло 20 минут, чтобы констатировать верность вынесенного судом первой инстанции решения.

"Незаконное преследование фигурантов так называемого «московского дела» объединило общество, - отметил Котов, когда ему дали последнее слово. Тираны не вечны, придет время строить свободную прекрасную Россию".

Слушали, покидая суд, скандируют: "Свободу Котову!" и "Долой путинское кривосудие".

5 сентября Котова приговорили к 4 годам заключения.

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14 октября, 18:37    
Эти судьи сядут. А пригожинские тролли будут ублажать негров в Африке.

14 октября, 17:33    
Мосгорсуд-браво! Спасибо за защиту Отечества от всякой прозападной мрази!

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