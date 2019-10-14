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14 октября, 18:47

Счетная палата сочла нереалистичным проект бюджета на три года

фото ЗакС политика Счетная палата сочла нереалистичным проект бюджета на три года

Счетная палата считает нереалистичным макроэкономический прогноз, на котором основан проект закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, пишут «Ведомости».

Ведомство не верит в рост экономики, существенный рост инвестиции и сокращение бедности в тех темпах, которые заложены в прогноз Минэкономразвития. По версии министерства, рост мировой экономики к 2024 году замедлится до 2,7%, цены на нефть в 2020-2023 годах постепенно снизятся, но при этом рост российский экономики резко ускорится до 3,1% в 2021 году и сохранит темп к 2024-му. Эти цифры соответствуют целям майского указа президента Владимира Путина, но есть риск, что темпы роста ВВП в 2021-2024 годах сохранятся в пределах 1,5%-2%, предупреждают в Счетной палате.

Не согласна Счетная палата и с прогнозами Минфина. По ее подсчетам, бюджет за три года рискует недополучить 713,5 млрд рублей. Самые сильные расхождения ведомство нашло по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД. По версии Счетной палаты, бюджеты по ним может недополучить 343 млрд рублей. В целом по налоговоым и неналоговым доходам за 2020-2022 годы бюджет может недополучить более 350 млрд рублей, отметили в Счетной палате.

Проект бюджета не учитывает многие уже принятые изменения в Налоговый кодекс, указали в ведомстве. Например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами, и отмену ограничения по зачету убытков при расчете налога на прибыль с 2021 года.

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