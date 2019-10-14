Матвиенко известила о готовности РФ возобновить авиасообщение с Украиной

В случае, если Киев решит восстановить авиасообщение с Россией, власти РФ не будут препятствовать этому желанию. Так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Если будет такое решение Украины, я уверена, что мы на него ответим положительно", - цитирует заявление чиновницы "Интерфакс".

Следует напомним, что двусторонние перелеты между странами прекратились через год после присоединения Крымского полуострова к России.

Ранее во время своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не понимает, отчего до сих пор нет авиасообщения с РФ. "У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании", - сетовал он.

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