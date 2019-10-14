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14 октября, 18:50

Матвиенко известила о готовности РФ возобновить авиасообщение с Украиной

фото ЗакС политика Матвиенко известила о готовности РФ возобновить авиасообщение с Украиной

В случае, если Киев решит восстановить авиасообщение с Россией, власти РФ не будут препятствовать этому желанию. Так считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Если будет такое решение Украины, я уверена, что мы на него ответим положительно", - цитирует заявление чиновницы "Интерфакс".

Следует напомним, что двусторонние перелеты между странами прекратились через год после присоединения Крымского полуострова к России.

Ранее во время своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не понимает, отчего до сих пор нет авиасообщения с РФ. "У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании", - сетовал он.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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14 октября, 21:54    
полетит в Шепетовку

14 октября, 19:54    
Мотву притянуло на историческую родину! Там еще есть шанс "пропарить мозги" народу! Здесь ей уже никто не верит! Боюсь, даже Путин...

14 октября, 19:14    
Ну да, с Украиной сообщение восстановят... угу... а с Финляндией прекратят. Решили покошмарить финские предприятия в Санкт-Петербурге... начали с Вяртсиля...

14 октября, 18:59    
Возобновить авиасообщение между Россией и Украиной, возобновить ж\д сообщение Украины с Крымом, открыть водоснабжение Крыма днепровской водой и тд. Всё это Россию устроит!

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