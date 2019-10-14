Рублевский покинул должность председателя комитета по благоустройству

Глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ЗАКС.Ру сообщила пресс-секретарь теперь уже экс-чиновника Елена Маковиз.

Напомним, 25 сентября, сразу после своей инаугурации губернатор Александр Беглов новый состав городского правительства, в который не вошел Рублевский. Он работал в правительстве три года, с 27 сентября 2016 года.

Комитет по благоустройству чиновник возглавлял с октября 2014 года. До этого руководил администрацией Московского района, еще раньше был заместителем главы сначала Невского, затем Адмиралтейского районов.

С мая 2019 года Рублевский координировал создание парка в устье реки Смоленки.

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