В МО №15 избрали главу и отменили принятый прежним составом регламент Депутаты МО №15 провели первое заседание, на котором избрали главу и замглавы округа, сообщил ЗАКС.Ру депутат Сергей Самусев. Главой округа избран депутат от «Единой России» Сергей Виноградов. Его заместителем – представитель «Справедливой России» Игорь Королев. Был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации округа. Также на заседании депутаты отменили регламент, принятый предыдущим составом депутатов округа 30 сентября. В том варианте состава было указано, что на заседаниях с разрешения муниципального совета могут присутствовать граждане округа, но не было ничего о работе СМИ на них. Также было прописано, что протоколы закрытого заседания для ознакомления будут выдаваться только депутатам совета без права копирования и выноса из помещения, где они хранятся. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен