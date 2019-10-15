В Абакане объявлен траур из-за гибели мэра в ДТП

В Абакане 16 октября объявлено днем траура из-за смерти мэра города Николая Булакина в автокатастрофе, сообщили в мэрии.

По словам представителей мэрии, в этот день пройдет прощание с Булакиным. . Всем организациям и предприятиям рекомендовано перенести или отменить городские праздники, уличные, развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

В правительстве Хакасии сообщили, что Русский республиканский драмматический театр имени Лермонтова в связи с произошедшим переносит открытие творческого сезона на неделю позже: с 15 на 23 октября. Назначенная на 16-е число премьера спектакля «Чанар Хус» Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» перенесена на 17-е.

Булакин погиб в ДТП 14 октября. Его автомобиль слетел при съезде с кольцевой и врезался в дерево.