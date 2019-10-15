В России могут ввести единую квитанцию по ЖКХ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по услугам ЖКХ в случае его доработки, пишут «Известия».

Новый законопроект разработан Минстроем. Согласно задумке, в России введут единую платежку, по которой будет проще оценивать расходы на жилищно-коммунальные услуги, а властям – контролировать рост тарифов. Предполагается, что такая схема позволит снизить долги граждан по ЖКУ: по итогам первого квартала 2019 года долги составили свыше 560 млрд рублей.

В едином платежном документе появятся такие строки как: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора. Пока в ряде регионов граждане получают несколько платежек по разным видам услуг, что нередко приводит к ошибкам в начислении и росту долгов.