Временно руководить комитетом по благоустройству будет Сергей Малинин

Первый заместитель председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин будет исполнять обязанности главы комитетом по благоустройству, сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее стало известно, что должность председателя оставил по собственному желанию бывший член правительства Петербурга Владимир Рублевский.

Малкин работал в комитете по благоустройству с 2003 года, начиная карьеру в исполнительной власти с должности заместителя начальника дорожно-мостового управления. В 2012 году он стал заместителем председателя комитета, а через год – первым заместителем.

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