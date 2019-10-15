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11:10

Минпросвещения назвал среднюю цену питания школьника в день

фото ЗакС политика Минпросвещения назвал среднюю цену питания школьника в день

Средняя стоимость питания одного школьника в день составляет 113 рублей, передает ТАСС со ссылкой на даные из презентации главы департамента госполитики в сфере образования Минпросвещения Жанны Садовниковой.

Презентацию представили на третьем Всероссийском форуме по общественному здоровью. Согласно данным, 46 рублей из средней стоимости питания приходится на завтрак, 66 – на обед.

В России насчитывается порядка 16,1 млн обучающихся. Одноразовое горячее питание, согласно презентации, получают 8,2 млн человек, а двухразовое - 4 млн. Отмечается, что из 41,3 тыс. школ 316 оборудованы пищеблоками.

Ранее министерство просвещения поддержало законопроект об обеспечении горячим питанием школьников младших классов – инициативу спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. В документе определено понятие «здоровое питание», закреплены его принципы, конкретизируются особенности качественного и «безопасного питания учащихся младших классов», определяется «обязательность обеспечения школьников горячим питанием».

В апреле замминистра просвещения Татьяна Синюгина заявила, что около 75% учеников российских школ не получают двухразовое горячее питание, почти 40% - даже разовое.


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13:19    
Вот, чтоб Матвиенко со своим сынулей на 66 рублей в день обедала.

13:05    
Пора бы Матве отчитаться, каким образом её сынок сделался обладателем двух десятков дорогостоящих объектов недвижимости в Петербурге.
С неё и следует изъять деньги на обеды для школьников.

11:37    
Копейки. Даже в масштабах страны. Полностью поддерживаю инициативу Матвиенко с горячими обедами для школьников. Пора школы приводить в порядок.

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