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11:30

Шнуров готов выступить на петербургском митинге

фото ЗакС политика Шнуров готов выступить на петербургском митинге

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, регулярно публикующий памфлеты в стихах и реагирующий на общественно-политическую проблематику, в теории рассматривает для себя вариант выступления на протестном митинге, чего он прежде никогда не делал. В этом он признался, давая интервью телеканалу "Россия 1". Для того, чтобы его привлечь на такое мероприятие, требуется два условия: локация и актуальность "митингового" повода. Оттолкнулся в своем рассуждении музыкант от скандальной летней кампании выборов в Мосгордуму, сопровождавшейся целой волной демонстраций.

"Если бы в Петербурге произошло что-то подобное, наверное, я бы вышел. Вся вот эта проблематика, она все-таки не федеральная, а она является конкретно московской проблемой. То, что они выступали, я абсолютно за, поддерживаю, молодцы, но мне там не место", - обозначил свою позицию фронтмен "Ленинграда".

13 октября группа, руководимая Шнуровым, дала прощальный концерт на "Газпром Арене" и собрала 67 тысяч слушателей.

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