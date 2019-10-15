18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:58

Ройзман не понимает, зачем снова спрашивать екатеринбуржцев о месте для храма

фото ЗакС политика Ройзман не понимает, зачем снова спрашивать екатеринбуржцев о месте для храма

Бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман находит бессмысленность идею городских властей провести новый опрос среди жителей об оптимальном, с их точки зрения, месте для возведения церкви, из-за которой весной и летом были ожесточенные споры и даже столкновения с полицией в центральном сквере. По его мнению, происходящее больше напоминает "махание кулаками после драки" и ничего полезного для общественной атмосферы не несет.

"Ну не чеши, где не чешется. Вот все уже устоялось, все идет своим чередом. И заново людей взять и снова столкнуть, противников и сторонников – ну такая нелепость. Невынужденная вообще история с этим голосованием, потому что голосовать надо было тогда. А сейчас-то что голосовать? Всё, сквер отстояли, слава богу", - рассудил общественный деятель в эфире "Эха Москвы".

Главное, на его взгляд, это то, что летом удалось достичь консенсуса, и стройку "увели". Если же горожанам сильно не понравится новое место для храма, власть об этом узнает без всякого предварительного "нарочитого" опроса, который, по мнению Ройзмана, только подогревает страсти, что вряд ли выгодно какой-либо из сторон.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:01 Суд отказал экс-депутату ЗакСа Нестеровой в УДО

16:59 Топонимическая комиссия не настроена менять название станции метро "Шушары"

16:24 Нового фигуранта "московского дела" Мыльникова заподозрили в избиении росгвардейца ногами   1

16:23 Минюст потребовал ликвидировать правозащитное движение Льва Пономарева   2

15:51 Муниципал: Два мундепа Финляндского округа дадут показания по делу об отмене итогов местных выборов

15:50 В Петербурге предложили запретить татуировки для кошек

15:20 Муниципал: Экс-глава администрации МО "Черная речка" готовится занять ту же должность в МО "Лисий нос"   3

15:03 ГИК не принял решение по жалобе на ТИК №18 по предложению представителя «Единой России»

14:57 Северодвинцы пригласили чиновника походить по гигантской луже

14:22 Петербург качественнее всех остальных субъектов РФ организовал и провел ЕГЭ

13:58 Заседание ученого совета ЛТУ по объединению с СПГУПТД хотели закрыть   1

13:56 Подходы к Цимбалинскому путепроводу отремонтируют за 38 млн рублей

13:40 Студенты ВШЭ в Петербурге выступили в поддержку Егора Жукова   3

13:36 В России впервые присудили штрафы за фейковые новости

13:28 Муниципал: ГИК намерен привлечь к административной ответственности несколько ИКМО   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru