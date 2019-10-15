Ройзман не понимает, зачем снова спрашивать екатеринбуржцев о месте для храма

Бывший мэр Екатеринбурга, политик Евгений Ройзман находит бессмысленность идею городских властей провести новый опрос среди жителей об оптимальном, с их точки зрения, месте для возведения церкви, из-за которой весной и летом были ожесточенные споры и даже столкновения с полицией в центральном сквере. По его мнению, происходящее больше напоминает "махание кулаками после драки" и ничего полезного для общественной атмосферы не несет.

"Ну не чеши, где не чешется. Вот все уже устоялось, все идет своим чередом. И заново людей взять и снова столкнуть, противников и сторонников – ну такая нелепость. Невынужденная вообще история с этим голосованием, потому что голосовать надо было тогда. А сейчас-то что голосовать? Всё, сквер отстояли, слава богу", - рассудил общественный деятель в эфире "Эха Москвы".

Главное, на его взгляд, это то, что летом удалось достичь консенсуса, и стройку "увели". Если же горожанам сильно не понравится новое место для храма, власть об этом узнает без всякого предварительного "нарочитого" опроса, который, по мнению Ройзмана, только подогревает страсти, что вряд ли выгодно какой-либо из сторон.