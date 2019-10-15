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12:31

Кирилла Серебренникова наградили орденом Почетного легиона

фото ЗакС политика Кирилла Серебренникова наградили орденом Почетного легиона

Режиссер Кирилл Серебренников, фигурант дела "Седьмой студии", удостоился вручения ему ордена Почетного легиона. Мероприятие состоялось в резиденции французского посла в Москве, передает радиостанция "Свобода".

15 октября деятель искусств стал Командором ордена, что считается третьей по значимости степенью отличия.

Принимая награду, режиссер признался, что это редкий за последнее время благосклонный жест по отношению к нему, совершенный на государственном уровне.

"Для меня государство — это что-то страшное", - отметил Серебренников.

В свою очередь, французский посол Сильви Берманн отметила незаменимость фигуры Серебренникова в современной российской культурной жизни.

8 октября Мосгорсуд отказался от идеи возвращать материалы дела "Седьмой студии" в прокуратуру, тем самым удовлетворив апелляцию стороны обвинения. До того суд усмотрел массу ошибок в заключении прокуратуры.

Фигурантов дела обвиняют в растрате 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Преследуют членов театра Серебренникова, выбирая для них ту или иную меру пресечения, с 2017 года.

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15:50    
Кого-то французский посол в Москве награждает - кого-то российский посол в Минске пытается отмазать от высылки в США. С почином вас, петербургские тролли!

14:43    
Жидомасонско-гомосечная круговая порука в действии! Ничего нового!

14:40    
13:26
Крокодиловыми слезами заливался стихоплёт:
«Франция Серебрякову - не ему «Почёт» даёт!».
Дух Толстого потревожил, тролль пригожинский, зазря –
Классик встал и плюнул в рожу, ничего не говоря.

13:26    
Вклад во французское искусство
Его действительно велик.
Он будоражит франков чувства,
Он, как живительный родник.
Его там знают, а Толстой, -
Уж говорят там: "Кто такой?!..

13:01    
Всё-таки человек не зря старался, голые жопы на сцене выставлял. Его таланты оценили.

12:52    
Запад награждает абсолютно всех врагов России и российского народа, как ранее антисоветчиков!

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