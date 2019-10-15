Эсеры во главе с Мироновым хотят вернуть смертную казнь

Общественное обсуждение высшей меры наказания и целесообразности ее возвращения, начавшееся после убийства 9-летней девочки в Саратове, побудило думских справедливороссов на артикулирование своего понимания проблемы. По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, действующий в России с 1997 года мораторий на смертную казнь нужно отменить хотя бы для исключительных случаев - подобных саратовскому. Для парламентария посягнувший на жизнь ребенка практически ничем не отличается от террориста.

"Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось. И даже пожизненное заключение – это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость", - говорится на сайте Миронова.

Трагедия, спровоцировавшая бурную дискуссию о смертной казни, произошла 11 октября. Идя привычным маршрутом от дома до школы через ряды гаражей, 9-летняя Лиза Киселева столкнулась с преступником, который ее задушил. При задержании подозреваемого толпа собравшихся горожан вступила в стычку с полицией, требуя выдать его для суда Линча. Вскоре после известия о трагедии с заявлениями о необходимости снятия моратория публично заговорили различные думские депутаты.