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12:55

Эсеры во главе с Мироновым хотят вернуть смертную казнь

фото ЗакС политика Эсеры во главе с Мироновым хотят вернуть смертную казнь

Общественное обсуждение высшей меры наказания и целесообразности ее возвращения, начавшееся после убийства 9-летней девочки в Саратове, побудило думских справедливороссов на артикулирование своего понимания проблемы. По мнению лидера эсеров Сергея Миронова, действующий в России с 1997 года мораторий на смертную казнь нужно отменить хотя бы для исключительных случаев - подобных саратовскому. Для парламентария посягнувший на жизнь ребенка практически ничем не отличается от террориста.

"Только тем, может быть, что он лозунги никакие не выдвигает. А ничего человеческого в нем не осталось. И даже пожизненное заключение – это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ. Этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость", - говорится на сайте Миронова.

Трагедия, спровоцировавшая бурную дискуссию о смертной казни, произошла 11 октября. Идя привычным маршрутом от дома до школы через ряды гаражей, 9-летняя Лиза Киселева столкнулась с преступником, который ее задушил. При задержании подозреваемого толпа собравшихся горожан вступила в стычку с полицией, требуя выдать его для суда Линча. Вскоре после известия о трагедии с заявлениями о необходимости снятия моратория публично заговорили различные думские депутаты.

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16:45    
16.11
Здоровья набирайся, а то можно и обоSrаться во время процедуры. Потом же мыть придется.

16:31    
Вот с Миронова и начнём!

16:20    
16.11
Ты точно ку-ку. Пора изолировать от общества. Начнем с тебя? Тебе помучаться или быстро?

16:16    
13:44, 14:23 - опять сумасшедший НОДостариковец влез со своим сралиным. Тебя, с такой тягой к убийствам, надо пожизненно изолировать от общества

16:11    
Репрессии врагов народа в 30-е годы-это арифметическая погрешность на фоне более чем 170 миллионов населения СССР или естественного прироста населения в 3,2 миллиона ежегодно! НО-НО-НО...Но не говорят и не пишут, что Сталин построил в 30-годы 6000 пром.объктов мирового уровня, десятки тысяч школ, тысячи театров и кинотеатров, создал мощнейший ВПК, что естественный прирост населения был ежегодно более 3 миллионов человек, а лишь более 80 лет талдычат, что еврея Михоулса придавили...Какой кошмар!

16:04    
15.03
Не уходи от темы. Согласен по навету оказаться в тюрьме и быть казненным?

15:57    
"Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх! Боже, сколько веры в руках отставных палачей! Ты не дай им опять закатать рукава, Ты не дай им опять закатать рукава Суетливых ночей. Черные фары у соседних ворот, Лютики, наручники, порваный рот..." ДДТ, Шевчук, "Родина".

15:44    
Оле-оле-оле-оле!!! Миронов - молодец!!!!! Убийц - очередь на высшую меру.

15:32    
15:03 Нет, не выйдет спрятать факт "посредственности" Джугашвили за высокой рождаемостью в Средней Азии. Надо проводить корректные сравнения.«Никчёмная Польша» ранее входила в Российскую империю. И состояние дел в ней, после 1 мировой войны, было ничуть не лучше, чем в России после гражданской. А если сравнить прирост населения в Российской империи со «сталинским» СССР, то по всеобщей переписи 1897 года население составляло 129,2 млн человек, а в 1914 г. (без Финляндии) – 166,6 млн. За 17 мирных лет прирост, минимум, – 37,4 млн. чел. А в СССР 1920 г. – 137,7 млн., а в 1939 г. – 170,5 млн. За 19 мирных лет прирост – 32,8 млн. чел.. Получается, «глупый» царь Николай II правил существенно лучше «великого» Джугашвили, бывшего сексота царской охранки.

15:03    
14:51. Сталин правил не РСФСР, а СССР и за него отвечал! И за годы своего правления увеличил население Советского Союза на 50 миллионов человек!!!!!!!!!!!!!!!!! Что Вы совершенно никчемную Польшу всё тычите на смех читателям сайта, которую горстка немцем за 2 недели полностью уничтожила, размазала по стенке в сентябре 1939г., а правительство, бросив трусливых поляков и сбежало позорно в Англию? Если тычите, то тогда приведите данные о населении Польши в 1940 году(!!!!!!!!!), когда Польши как государства уже не было, а большая часть населения была уже советскими гражданами и славила Сталина!

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